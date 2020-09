LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Corona:

"Es fällt jedem schwer, sich wieder in den alten Vorsicht-Modus zurückzubeamen - aber es muss sein. Auch scheinbar einfache technische Lösungen wie die Schnelltests helfen da nicht. Sie stehen noch gar nicht zur Verfügung. Eine Impfung ist erst recht noch nicht in Sicht. Anfang nächster Woche berät sich die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten. Es deutet sich an, dass es ab dann schrittweise wieder mehr Einschränkungen geben wird. Denn die Verantwortlichen in Bund und Ländern dürfen und werden nicht zulassen, dass sich in Deutschland wiederholt, was in den Nachbarländern gerade geschieht. Das ist ihre Verantwortung. Es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, die aller Bürger."/al/DP/nas