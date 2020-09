DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 23. September

=== *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober PROGNOSE: -0,5 Punkte zuvor: -1,8 Punkte 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, ausführliches Jahresergebnis, Zörbig 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,7 zuvor: 51,5 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,5 zuvor: 49,8 *** 09:20 DE/Knaus Tabbert AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 zuvor: 52,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,2 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, u.a. zum Haushaltsentwurf 2021 und zur EEG-Novelle, Berlin 09:30 EU/EuGH, Urteil zum Einheitlichen Abwicklungsfonds, Luxemburg 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zu Rechtsstaatlichkeit in Rumänien, Luxemburg 10:00 DE/Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), PK zur EEG-Novelle, Berlin 10:00 DE/Allianz, Online-PG zur Vorstellung des Allianz Global Wealth Report 10:00 DE/DIW, PG zu 30 Jahre Wiedervereinigung, Berlin 10:00 DE/Traton SE, Online-HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,4 zuvor: 50,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,9 zuvor: 51,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,6 zuvor: 51,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 zuvor: 58,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 zuvor: 55,2 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, Kanzleramtschef Braun, Deutsche-Telekom-Chef Höttges und SAP-Vorstandsmitglied Müller, PK zu 100 Tage Corona-Warn-App, Berlin 11:30 DE/Deutsche Bahn AG, PK zum Ausbau des WLAN-Angebots für Züge, Bahnhöfe und Busse, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 3,5 Mrd EUR *** 12:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Onlineveranstaltung zu "Konjunkturausblick der privaten Banken: Erholung nach dem Einbruch - ein langer und kurvenreicher Weg?" 12:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Regierungsentwurf Bundeshaushalt 2021 und Finanzplan bis 2024, Berlin 13:00 SE/Vattenfall AB, Capital Markets Day (per Webcast) 15:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) beim Chicago Payments Symposium *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 zuvor: 55,0 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,8 zuvor: 53,1 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung vor einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Corona-Krise *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer virtuellen Veranstaltung von Market News International 18:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Boston Economic Club 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei der Harvard T.H. Chan School of Public Health 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Hale County Chamber of Commerce 20:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) beim Institute of International Bankers (via Livestream) - DE/Centogene NV, Ergebnis 1H, Rostock - DE/Hensoldt AG, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis - EU/Kommission, wöchentliche Sitzung, u.a. Vorstellung eines neuen Pakets zur Migrations- und Asylpolitik, Brüssel ===

