Pureos Bioventures schliesst ersten Fonds mit USD 170 Mio.



23.09.2020 / 07:00



Medienmitteilung

Küsnacht, 23. September 2020 Pureos Bioventures schliesst ersten Fonds mit USD 170 Mio. Investitionsfokus auf innovative, Medikamente entwickelnde Firmen

globale Anlagestrategie mit Schwerpunkt Schweiz und Europa

Team mit Erfahrung in Venture Capital, Firmenaufbau und Medikamentenentwicklung

bereits sieben Beteiligungen getätigt Pureos Bioventures, eine neu gegründete Risikokapitalgesellschaft, die von der Bellevue Asset Management AG beraten wird, teilt die Schliessung ihres ersten Fonds BB Pureos Bioventures L.P. («Pureos») mit, nachdem dieser USD 170 Mio. eingesammelt hat. Pureos investiert ausschliesslich in private innovative Arzneimittelentwickler, die sich auf neuartige biologische Medikamente und neue Arzneimittelformate wie Nukleinsäure-, Zell- und Gentherapien konzentrieren. Die Portfoliounternehmen des Fonds basieren auf herausragender wissenschaftlicher Forschung und erfahrenen Teams. Es wird ein breites Indikationsspektrum angestrebt, unter anderem in den Bereichen Onkologie, Immunologie, Augenheilkunde, seltene Krankheiten und Neurowissenschaften. Der Fonds verfolgt einen globalen Investmentansatz mit Schwerpunkt in der Schweiz und Europa. Das Team von Pureos setzt sich aus erfahrenen Risikokapitalgebern, Biotech-Unternehmern und Medikamentenentwicklern zusammen. Pureos setzt bei seinem ersten Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio aus 15-20 privaten Jungunternehmen mit Wirkstoffen im vorklinischen und klinischen Stadium. Das Portfolio umfasst bereits Beteiligungen an Alentis Therapeutics AG, AM-Pharma BV, Eyevensys SAS, Imcheck Therapeutics SAS, Lava Therapeutics BV, NovaGo Therapeutics AG und Vico Therapeutics BV. Pureos legt besonderen Wert auf die Gründung und den Aufbau neuer Firmen. Das Unternehmen ist Partner von BaseLaunch, einem Biotech-Accelerator für Start-ups, und arbeitet mit einem Team aus Entrepreneuren in Residence daran, bahnbrechende wissenschaftliche Forschung zu nutzen, um darauf aufbauend neue Firmen zu gründen. «Wir freuen uns sehr über die erfolgreich abgeschlossene Kapitalbeschaffung für unseren ersten Fonds», so die Gründungspartner Klaus Breiner, Dominik Escher und Martin Münchbach. «Dies wäre nicht möglich gewesen ohne das Vertrauen und die Unterstützung unserer Investoren, denen wir sehr dankbar sind. Mit Pureos möchten wir erstklassige Teams mitaufbauen und unterstützen, die innovative Therapeutika zur Behandlung schwerwiegender Krankheiten entwickeln, um dadurch das Leben von Patienten zu verbessern.» Zu den Investoren und Partnern des ersten Fonds von Pureos zählen Strategen wie Pharma- und Biotech-Unternehmen sowie ein grosser Auftragshersteller, Family Offices, institutionelle Anleger und Dachfonds. Für weitere Informationen:

Über Pureos Bioventures

Pureos Bioventures ist eine neu gegründete Risikokapitalgesellschaft, die von Bellevue Asset Management beraten wird. Sie investiert ausschliesslich in innovative Jungunternehmen, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung biologischer Wirkstoffe und Wirkstoffformaten der nächsten Generation liegt. Die Portfoliounternehmen des Fonds bauen auf herausragender wissenschaftlicher Forschung auf, um Therapien für ein breites Indikationsspektrum zu entwickeln, unter anderem in den Bereichen Onkologie, Immunologie, Augenheilkunde, seltene Krankheiten und Neurowissenschaften. Das Team von Pureos Bioventures zeichnet sich durch langjährige Anlageerfahrung, operative Kompetenz und klinisches Fachwissen aus und strebt danach, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, indem sie die Entwicklung innovativer Behandlungsmethoden für schwerwiegende Erkrankungen vorantreiben. Haftungsausschluss

