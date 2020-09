DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend lustlos - Australien kräftig hoch

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Kein einheitlicher Trend schält sich am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und Australien heraus. Am japanischen Markt geht es nach unten, denn dort vollziehen die Anleger nach zwei Feiertagen die Schwächephase seit Wochenbeginn nach. Am anderen Ende der Börsenliga rangiert Australien mit einem satten Plus von 1,9 Prozent. Die tendenziell belastenden Faktoren sind die alten: die Zunahme von Covid-19-Infektionen vor allem in Europa, die teils schleppende wirtschaftliche Erholung und die Unsicherheiten um ein US-Stimuluspaket, die US-Präsidentschaftswahlen und die US-chinesischen Spannungen.

Am japanischen Markt verliert der Nikkei-225 0,3 Prozent auf 23.281 Punkte. Neben der Sorge um die wirtschaftliche Erholung fokussieren sich die Anleger hier auf künftige Aussagen zum Wirtschaftsprogramm des neuen Premierministers Yoshihide Suga.

An der südkoreanischen Börse geht es 0,5 Prozent nach unten. Anlass zur Sorge bieten Aussagen der Zentralbank, wonach sich der Konsum in dem Land langsamer erholen dürfte als bislang erwartet. Die Nachfrage nach Offline-Dienstleistungen und Auslandsreisen dürfte gedrückt bleiben.

Wenig Bewegung zeigt sich an den chinesischen Börsen. Zwar liefern die US-Börsen eine positive Vorlage, doch indiziert der gegen die meisten asiatischen Währungen feste US-Dollar die Risikoscheu, die nach wie vor zu spüren ist, wie KGI Securities sagt. Die Handelsvolumina seien gering, und KGI rechnet mit einer Seitwärtsbewegung, wobei die Marke von 24.000 Punkten den Index deckele.

Auch in Schanghai sind nur minimale Bewegungen zu verzeichnen. Im Vorfeld der achttätigen Nationalfeier Anfang Oktober dürften institutionelle Anleger an den Seitenlinien verharren, heißt es von TF Securities. Wegen der niedrigen Bewertungen gäbe es aber Potenzial bei Finanz- und Immobilienaktien sowie Herstellern von Haushaltsgeräten.

Am australischen Markt erholen sich die Kurse von dem massiven Rückschlag seit Anfang September. Zuletzt war es vier Tage in Folge nach unten gegangen. Teilnehmer verweisen auch auf die Wall Street, die sich am Dienstag von den kräftigen Verlusten zu Wochenstart erholt hatte. Auch enttäuschende australische Einzelhandelsdaten - im August ging es 4,2 Prozent nach unten - können daran nichts ändern. Das Gros des Rückschlags beim Einzelhandel geht auf das Konto des corona-gebeutelten Bundesstaats Victoria.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.892,50 +1,87% -11,84% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.280,79 -0,34% -1,25% 08:00 Kospi (Seoul) 2.321,86 -0,46% +5,65% 08:00 Schanghai-Comp. 3.275,09 +0,02% +7,38% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.713,97 -0,01% -15,07% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.462,89 -0,02% -22,87% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.496,68 -0,60% -5,62% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 11:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1677 -0,3% 1,1707 1,1736 +4,1% EUR/JPY 122,68 -0,1% 122,85 122,71 +0,6% EUR/GBP 0,9182 -0,1% 0,9191 0,9178 +8,5% GBP/USD 1,2718 -0,1% 1,2735 1,2788 -4,0% USD/JPY 105,06 +0,1% 104,94 104,55 -3,4% USD/KRW 1164,73 +0,1% 1163,74 1162,32 +0,8% USD/CNY 6,7954 +0,2% 6,7799 6,7840 -2,4% USD/CNH 6,7978 +0,2% 6,7818 6,7860 -2,4% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7120 -0,7% 0,7168 0,7210 +1,6% NZD/USD 0,6613 -0,3% 0,6630 0,6664 -1,8% Bitcoin BTC/USD 10.465,26 -0,8% 10.545,26 10.452,26 +45,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 39,60 0% 0,00 -30,7% Brent/ICE 41,41 41,72 -0,7% -0,31 -32,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.889,65 1.900,20 -0,6% -10,55 +24,5% Silber (Spot) 23,73 24,43 -2,9% -0,70 +32,9% Platin (Spot) 868,20 870,93 -0,3% -2,73 -10,0% Kupfer-Future 3,06 3,06 +0,1% +0,00 +8,5% ===

September 23, 2020 00:57 ET (04:57 GMT)

