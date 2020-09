DJ PTA-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF und BIMBOSAN rücken zusammen und stärken damit die Marke "Bimbosan" - Aufgabe Standort Welschenrohr

Hochdorf (pta005/23.09.2020/07:00) - Mit der Aufgabe der Weizenkeimproduktion am Standort Hochdorf werden Produktions- und Lagerräumlichkeiten frei, die ab Ende Januar 2021 von der Bimbosan AG genutzt werden. HOCHDORF erwartet von der Verlagerung erhebliche Synergien in der Zusammenarbeit sowie deutliche Kosteneinsparungen und effizientere Abläufe.

Mitte 2019 entschied die HOCHDORF-Gruppe, sich zukünftig auf die Geschäftsbereiche Baby Care und Dairy Ingredients zu fokussieren. In diesem Zusammenhang wurde auch die Weizenkeimproduktion am Hauptsitz in Hochdorf aufgegeben. Die nun frei werdenden Räumlichkeiten werden ab Ende Januar 2021 für die Abfüllung und den Versand von Produkten der Bimbosan AG sowie für zusätzliche Lagerflächen genutzt. Die Bimbosan AG verlegt entsprechend auch ihren Sitz von Welschenrohr nach Hochdorf.

"Da wir nur wenige Produktionsanlagen nach Hochdorf zügeln müssen und externe Lagerflächen räumen können, erwarten wir jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von rund einer Million Franken", begründet Dr. Peter Pfeilschifter, CEO der HOCHDORF-Gruppe, die für die Bimbosan AG einschneidende Veränderung. Unter anderem würden Bimbosan-Produkte zukünftig auf den modernen Abfüllanlagen in Hochdorf und Sulgen abgefüllt. "Zudem erwarten wir mit dem Zusammenzug des Verkaufs-, Marketings- und Innendienstpersonals eine effizientere Zusammenarbeit, die im dynamischen Marktumfeld notwendig ist", erläutert Dr. Peter Pfeilschifter weiter. Die entsprechenden Büroräumlichkeiten seien in Hochdorf vorhanden. Die Immobilie in Welschenrohr soll nach erfolgtem Umzug verkauft werden.

"Mit diesem Massnahmenpaket wird die Marke Bimbosan strategisch gestärkt, um sich im Heimatmarkt Schweiz weiterentwickeln und im internationalen Wettbewerb erfolgreich positionieren zu können", so Dr. Peter Pfeilschifter.

Im Zusammenhang mit dem Umzug nach Hochdorf entfallen knapp zehn Vollzeitstellen in den Bereichen Produktion und Logistik am Standort Welschenrohr. HOCHDORF bietet den betroffenen Personen nach Möglichkeit Ersatzstellen innerhalb der Gruppe an.

