Unsere Zukunft ist digital …! Unsere Zukunft ist rosig …!?? Oder: "Ist wirklich schon ein Meilenstein in der Kreuzung eines Menschen mit einem Roboter gelungen?" Als ich am 31. August 2020 den Rechner morgens einschaltete, überschlugen sich die Newsfeeds mit der Meldung, Elon Musks Firma Neuralink sei es gelungen, einen elektronischen Chip in das Hirn eines Schweines, ja nicht nur eines Schweines, zu pflanzen und deren Gehirnströme sicht- und hörbar zu machen. Was sich in dem gezeigten Video wie eine lebendige Quietschpuppe ausnimmt - jedes Mal, wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...