Grün dominiert am Terminmarkt. Die positive Stimmung der Wall Street setzt sich auch heute früh am Terminmarkt fort. Fast alle wichtigen Futures notieren vorbörslich im Plus. Der DAX-Future notiert über 12.700 Punkten (+0,36 %), der S&P 500 Future liegt 0,20 % höher über 3.305 Punkten und der Nasdaq-Future liegt leicht (-0,09%) im Minus bei 11.140 Punkten.Am Dienstag erholte sich der deutsche Aktienmarkt leicht von den schweren Verlusten am Montag. Der DAX konnte den Handel mit einem Plus von 0,4 % bei 12.594,39 Punkten beenden. Aufgrund der neuen Corona-Sorgen legten vor allem die Delivery Hero Aktien um 4,51 % zu. Auch die Deutsche Börse profitierte mit einem Aufschlag von 3,37 % auf die eigenen Aktien. Die Benchmark mit den höchsten Gewinnen war der TecDAX, der 1,08 % auf 3.027,68 Punkte steigen konnte und damit die 3.000 Punkte Marke erneut nahm. United Internet (+6,69 %) und Drillisch (+4,23 %) zählten zu den wichtigsten Gewinnern, nachdem die Anleger die horrenden Verluste nach der Gewinnwarnung vom Montag wieder etwas zurücknahmen.

