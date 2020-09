Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern eine deutliche Gegenbewegung nach den starken Verlusten vom Montag verpasst. Der DAX kam zwar gut in den Handel und baute seine Gewinne zunächst aus. Am Ende schwächelte er dann etwas und schloss bei 12.594 Punkten. Das ist aber immer noch ein Plus von 0,4 Prozent. Die Marktidee ist diesmal der Dow Jones.