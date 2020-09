The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.09.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.09.2020Aktien1 CA5626782018 Manganese X Energy Corp.2 KYG671451212 Oaktree Acquistion Corp.3 US72582K2096 Pivotal Investment Corp. II4 US8388841046 South Mountain Merger Corp.5 US90070A2024 Tuscan Holdings Corp. II6 CA60254M1086 Mind Cure Health Inc.7 AU0000028706 TYMLEZ Group LtdAnleihen1 XS2214442308 Carlson Travel Inc.2 XS2236032467 Intrum AB3 DE000A254UR5 Karlsberg Brauerei GmbH4 USU51407AE17 L Brands Inc.5 XS2233227516 Metinvest B.V.6 US02005NBL38 Ally Financial Inc.7 US20453KAC99 BBVA USA8 DE000A2TR497 curasan AG9 DE0001030245 Deutschland10 DE0002197761 IKB Deutsche Industriebank AG11 US459051FW37 International Bank for Reconstruction and Development12 XS2233121792 SATO Oyj13 XS2237321190 Sparebanken Vest Boligkreditt AS14 XS2181280335 Talent Yield [Euro] Ltd.15 US92343VFL36 Verizon Communications Inc.16 XS1390069091 African Development Bank17 USG20011AC94 Central America Bottling Corp.18 USU2526DAE95 Dell International LLC/EMC Corp.19 US30212PAR64 Expedia Group Inc.20 USC4535AAC48 Iamgold Corp.21 XS2232108568 Maxeda DIY Holding B.V.22 NZLGFDT009C0 New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.23 NZLGFDT014C0 New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.24 NZLGFDT012C4 New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.25 NZLGFDT008C2 New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.26 XS1281837796 Nordic Investment Bank27 XS1739246665 Nordic Investment Bank28 US88167AAL52 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V29 XS1867595750 Yapi Ve Kredi Bankasi AS30 DE000HLB40N4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB2W55 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 CA918423AX21 VW Credit Canada Inc.