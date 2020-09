DJ GfK-Konsumklima tritt auf der Stelle

Von Andreas Kißler

NÜRNBERG/BERLIN (Dow Jones)--Nach einem deutlichen Dämpfer im Vormonat zeigt sich das deutsche Konsumklima nahezu unverändert, obwohl eine deutliche Verbesserung erwartet worden war. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Oktober einen Stand ihres Indikators zum Konsumklima von minus 1,6 nach revidierten minus 1,7 Punkten im Vormonat. Zunächst hatten sie für September noch einen Wert von minus 1,8 Zählern berichtet. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten auf dieser Basis für Oktober eine deutlichere Verbesserung auf minus 0,5 Zähler erwartet.

Die einzelnen Stimmungsindikatoren verzeichneten im September laut den Angaben eine uneinheitliche Entwicklung. Konjunktur- und Einkommenserwartung legten zu, während die Anschaffungsneigung Einbußen hinnehmen musste. "Trotz steigender Infektionszahlen und der zunehmenden Furcht vor Verschärfungen pandemiebedingter Einschränkungen stabilisiert sich das Konsumklima", betonte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Offenbar seien die umfangreichen Konjunkturpakete für Unternehmen und Verbraucher geeignete Maßnahmen, um Deutschland aus der schwersten Rezession der Nachkriegszeit zu helfen. "Der weitere Verlauf des Infektionsgeschehens in Deutschland sowie die Arbeitsmarktlage werden darüber entscheiden, ob der Dämpfer im Vormonat eine Eintagsfliege bleibt und die Konsumstimmung ihre Erholung in den kommenden Monaten wieder aufnehmen kann."

Einen wesentlichen Beitrag zur stabilen Entwicklung des Konsumklimas leiste momentan die Einkommenserwartung der Verbraucher. Der Indikator gewann laut GfK 3,3 auf 16,1 Punkte. Die Zahl der Arbeitslosen sei saisonbereinigt leicht und die der Kurzarbeiter zuletzt spürbar gesunken, was zur stabilen Entwicklung der Einkommenserwartung der Haushalte beitrage. Die Konjunkturerwartungen stiegen deutlich um 12,4 auf 24,1 Punkte und legten damit zum fünften Mal in Folge zu. Die Anschaffungsneigung verlor dagegen nach vier Anstiegen in Folge 5,3 auf 38,4 Zähler.

