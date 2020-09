Die Aussichten für den DAX zum Handelsauftakt am Mittwoch sind positiv. Gute Vorgaben von der Wall Street, wo der Tech-Sektor am Dienstag um 1,7 Prozent zulegen konnte, treiben die deutschen Blue Chips zur Wochenmitte über die Marke von 12.700 Zählern. Am Montag waren die Notierungen in Frankfurt wegen der gestiegenen Infektionszahlen und der Sorge vor damit verbundenen strengeren Auflagen auf breiter Front eingebrochen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im aktuellen Video.

