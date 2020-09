NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

23. September 2020 - Vancouver, BC - Global Care Capital Corp. (CSE: HLTH, FRANKFURT: L6V1) (das "Unternehmen" oder "Global Care"), ein internationales Investmentunternehmen, das Beteiligungen an aussichtsreichen privaten und börsennotierten Firmen in der frühen Entwicklungsphase anstrebt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Debbie Benczkowski in das Advisory Board aufgenommen hat.

Über Debbie Benczkowski

Debbie Benczkowski arbeitete mehr als 35 Jahre im kanadischen Freiwilligensektor in den Bereichen direkter Dienst, Überwachung, Management, Strategie und Leitung. Nach Abschluss eines Studiums in Sozialarbeit an der State University of New York begann Debbie ihre Karriere 1977 bei der Metro Toronto Association for Community Living (MTACL) als eine der ersten Schutzdienstmitarbeiterinnen für Erwachsene in Ontario. Sie arbeitete sich bis zur Position des Assistant Executive Director hoch, bevor sie die MTACL 1986 verließ und zur neu gegründeten Alzheimer Society of Canada (ASC) wechselte. Als sie 2017 in den Ruhestand trat, war sie als Chief Operating Officer der ASC für die Missionsprogramme und -dienste der ASC verantwortlich, einschließlich des Forschungsprogramms der ASC, der Aktivitäten zum Wissenstransfer und -austausch, der Beziehungen zur Regierung und des Bereichs öffentliche Ordnung. Debbie unterstützte auch den Chief Executive Officer und das Board of Directors der ASC als Corporate Secretary.

Debbie diente mehrmals als interimistischer Chief Executive Officer der ASC, während das Board of Directors nach einem neuen CEO suchte.

Debbie hat auch eine langjährige Verbindung zu Alzheimer's Disease International (ADI), der internationalen Einrichtung der ASC. Im Rahmen eines Twinning-Programms von ADI war Debbie als Mentor in den Bereichen Strategie und Leitung für die Alzheimer's Association of Trinidad & Tobago tätig und war in den Jahren 1993 und 2011 für die Ausrichtung internationaler Konferenzen in Toronto verantwortlich.

Debbie ist Trägerin der Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal und wurde 2012 mit dem Award of Distinction der Health Charities Coalition Canada (HCCC) ausgezeichnet. Die HCCC rief den Award of Distinction ins Leben, um ausgezeichnete Mitarbeiter der Mitgliedsorganisationen der HCCC, die eine direkte Führungsrolle im karitativen Gesundheitssektor in Kanada übernommen oder diesen auf herausragende Weise unterstützt haben, zu würdigen.

Seit ihrer Pensionierung hat Debbie eine ehrenamtliche Führungsposition als Co-Chair des Mission Critical Council on Vascular Cognitive Impairment der Heart and Stroke Foundation übernommen und ist auch Mitglied ihres Council on Mission: Priorities, Advice, Science and Strategy (CoMPASS). Debbie unterstützt überdies in beratender Funktion. uCarenet und uCareLingo sind eine vernetzte Gemeinschaft von Pflegern und Pflegesuchenden, die eingerichtet wurde, um Familien den Zugang zu bezahlbarer häuslicher Pflege zu erleichtern.

Über Global Care

Global Care Capital ist eine globale Investmentgesellschaft, die auf die Bereitstellung von Finanzierungen im Frühstadium für private und börsennotierte Unternehmen spezialisiert ist. Das Unternehmen beteiligt sich an neuen, in einem frühen Stadium befindlichen Investitionsmöglichkeiten in zuvor unterentwickelte Aktiva und erwirbt Positionen an Investitionsmöglichkeiten in frühem Stadium, die das Risikoprofil.

