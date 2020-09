23.09.2020 - Verbio Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6) bestätigt mit den endgültigen Zahlen: Das am 30.06.2020 endende Geschäftsjahr 2019/2020 war exorbitant gut und verdoppelte annähernd das ursprünglich erwartete Ergebnis auf 122,1 Mio EUR (ursprüngliche Prognose 65 Mio. EUR). Und im laufenden Geschäftsjahr geht es weiter. Der Vorstand gab am 18.09.2020 eine Prognose von 130 Mio. EUR EBITDA für das am 30.06.2021 endende Geschäftsjahr vor.Wäre das nächste absolute Rekordjahr für den konzernunabhängigen Produzenten von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Aber vom Ergbenissprung her ...

