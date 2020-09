Im Insolvenzverfahren bei Wirecard schreitet der Verkauf von Unternehmensteilen voran. Laut Medienberichten steht die österreichische Wirecard Central Eastern Europe GmbH kurz vor dem Verkauf. Und bis Ende der Woche soll auch ein Käufer für das Kerngeschäft feststehen. Die Österreich-Tochter von Wirecard mit Hauptsitz in Graz wird an den Frankfurter Private-Equity-Gesellschaft Aurin verkauft. Das meldete das Handelsblatt am Dienstag unter Berufung auf Finanzkreise. Die österreichische Insolvenzverwalterin ...

