06.08.2020 - Shop Apotheke Europe NV (ISIN: NL0012044747) strotzt vor Kraft - bestätigt durch den Aufstieg in den MDAX - und will nun auch auf der Kapitalseite aktiv werden. Eine Wandelanleihe aus Zeiten, als Shop Apotheke noch einiges bieten musste, um Geld zu bekommen, als die operativen Zahlen, auch Dank Corona, noch nicht so stark waren,soll in Aktien gewandelt werden. Volumen: 135 Mio. EUR, Zinsen 4,5%, Laufzeit eigentlich bis 2023 - man will ein "Angebot machen, was man nicht ablehnen kann" um sich die Zinsen zu sparen und gleichzeitig das Eigenkapital der Gesellschaft zu erhöhen. Man formuliert ...

