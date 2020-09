LONDON(NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen im Bereich End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat gohenry bei seinen globalen Wachstumsplänen unterstützt, indem es seine IT-Umgebung in die Google Cloud migriert und so die Sicherheit und Skalierbarkeit für die Bezahl-App der nächsten Generation verbessert hat.



Seit der Migration von 99 % seiner Dienste in die Google Cloud hat gohenry, die Prepaid-Visa-Debitkarte und -App, die exklusiv für 6- bis 18-Jährige entwickelt wurde, seinen Kundenstamm zwischen 2018 und 2020 verdoppelt und eine Million Kunden erreicht. Mit jüngsten Berichten, die einen Jahresumsatz von 13 Mio. GBP im Jahr 2019 belegen, konnte das Unternehmen seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern, da Familien zunehmend nach bargeldlosen Lösungen suchen, um ihre Kinder dabei zu helfen, den Umgang mit Geld zu lernen.

Als führender Partner für Google Cloud mit über 370 technischen Zertifizierungen unterstützte Rackspace Technology gohenry während des gesamten Migrationsprozesses. Die Google Cloud-Migration gibt gohenry das Vertrauen, sein Geschäft in großem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit ausbauen zu können, da die Infrastruktur die sich ändernden Anforderungen des Unternehmens und seiner Kunden unterstützt.

gohenry nutzt jetzt mehrere Dienste in Google Cloud, darunter die Google Kubernetes Engine, Google Cloud Composer, Google Cloud Storage und BigQuery sowie zusätzliche Managementtools wie Terraform, mit denen das Unternehmen die Qualität seiner Dienste nach Bedarf automatisch skalieren kann. Experten von Rackspace Technology haben gohenry eine benutzerdefinierte Multicloud-Umgebung zur Verfügung gestellt - ein hybrides Setup, mit dem das Unternehmen die öffentliche Cloud-Umgebung mit der privaten Cloud verbinden können, um ihre Zahlungs-App sicher zu unterstützen.

Durch die Überwachung rund um die Uhr stellt Rackspace Technology auch sicher, dass Kunden von gohenry eine vollständige und sichere Serviceverfügbarkeit haben - besonders wichtig angesichts der Notwendigkeit der Datenintegrität der jungen Kunden des Unternehmens.

Durch die Zusammenarbeit mit Rackspace Technology hat gohenry außerdem die Kostenoptimierung verbessert, indem nur die erforderlichen Ressourcen bereitgestellt wurden, automatisierte Warnungen für ungewöhnliche Nutzungsspitzen ermöglicht und Erkenntnisse analysiert wurden, um künftig bessere Kosteneinsparungen zu erzielen.

"16- bis 18-Jährige sind heute Digital Natives. Nach unserem Jugendwirtschaftsbericht 2019ziehen sie Technologie Bargeld vor, und dieser Trend wird sich immer deutlicher herauskristallisieren", so Louise Hill, Mitbegründerin und Chief Operating Officer bei gohenry. "Wenn es um die Unmittelbarkeit und Verfügbarkeit von Diensten geht, erwarten sie nur, dass das, was sie brauchen, verfügbar ist und funktioniert. Ein Technologiepartner wie Rackspace Technology ist daher von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass unsere Services skalierbar, sicher und sofort verfügbar sind. Dank dieser Partnerschaft sind wir zuversichtlich, dass wir unsere jungen Kunden als Botschafter einer neuen bargeldlosen Gesellschaft befähigen können."

"Nach einer bereits langjährigen Geschäftsbeziehung mit gohenry freuen wir uns, in dieser nächsten aufregenden Wachstumsphase mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten", so Mahesh Desai, Chief Relationship Officer EMEA bei Rackspace Technology. "Die Umstellung auf Google Cloud ist entscheidend, um den Grundstein für eine immer größer werdende digitale Gesellschaft zu legen und sich auf die nächste Generation von Digital Natives vorzubereiten."

gohenry plant, weitere Funktionen zu automatisieren, die mit der Google Cloud implementiert wurden. Dies wird den Schritt in Richtung eines nativ für die Cloud entwickelten Ansatzes unterstützen, der es dem Unternehmen ermöglicht, in Zukunft innovativer und agiler zu sein, während das Team kontinuierlich neue Banklösungen entwickelt, die den sich ändernden Erwartungen der Kunden entsprechen.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über gohenry

gohenry wurde 2012 in Großbritannien eingeführt und ist eine Prepaid-Visa-Debitkarte und -App mit einzigartigen Steuerelementen für Eltern, die exklusiv für 6- bis 18-Jährige entwickelt wurden, um ihnen dabei zu helfen, in einer zunehmend bargeldlosen Gesellschaft gute Gewohnheiten in Bezug auf den Umgang mit Geld zu erlernen.

Die innovative App von gohenry gibt jungen Menschen die Freiheit, in einer sicheren Umgebung zu lernen und die Verantwortung für ihre eigenen Ausgaben und Ersparnisse zu übernehmen. Die Elternversion der App ermöglicht es Eltern, Kinder durch die frühen Phasen der digitalen Finanzwelt zu führen.

Nachdem gohenry mit Mastercard in die USA expandiert hat, baut das Unternehmen nun eine globale Bewegung von über einer Million Nutzern auf, die fest davon überzeugt sind, dass es eine wichtige Lebenskompetenz ist, gut mit Geld umzugehen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte gohenry.co.ukoder gohenry.comin den USA.

In Großbritannien wird die gohenry-Karte von IDT Financial Services Limited unter Lizenz von Visa Europe ausgestellt. IDT Financial Services Limited ist eine regulierte Bank, die von der Financial Services Commission, Gibraltar, lizenziert ist. Sitz der Gesellschaft: 57-63 Line Wall Road, Gibraltar. Registrierungsnummer 95716.

In den USA wird die gohenry-Karte von der Community Federal Saving Bank, Mitglied der FDIC, unter Lizenz von Mastercard International ausgestellt.

Medienkontakt

Devika Mistry

Rackspace Technology Corporate Communications

devika.mistry@rackspace.co.uk