Stabilisiert und leicht verbessert zeigte sich der Markt in Wien, das heimische Börsenbarometer konnte nach drei Verlusttagen in Folge endlich wieder höher schliessen, wenngleich der Zuwachs mit 0,2% eher bescheiden ausfiel, nach festerem Verlauf musste der ATX im Späthandel einen Großteil seiner Verlaufsgewinne wieder abgeben. Die Bankenwerte, die am Montag deutlich Federn lassen hatten müssen, zeigten sich ebenfalls erholt, die Bawag konnte um 2,2% vorrücken, bei der Erste Group stand ein Plus von 0,7% zu Buche und die Raiffeisen beendet den Handel mit einer 0,5% höheren Schlussnotierung. Die OMV erwartet nun langfristig einen niedrigen Ölpreis als bisher, wie das Unternehmen am Vorabend bekannt gegeben hatte, statt wie bisher von einem Preis ...

