Backnang (pts013/23.09.2020/08:50) - Längst sind es nicht mehr nur Bohrer und Zange, die in der modernen Zahnarztpraxis zum Einsatz kommen. "Leider ist es nach wie vor so, dass viele Menschen bei dem Gedanken an einen Zahnarzt unwillkürlich diese bedrohlich anmutenden Werkzeuge vor Augen haben. Fakt ist, die Medizin hat sich in allen Bereichen und vor allem in der Zahnmedizin sehr stark weiterentwickelt und leistet um ein Vielfaches mehr als noch vor ein paar Jahren. Statt Bohrer verwende ich in meiner Praxis immer öfter leise Laser, verwende für Zahnersatz High-Tech-Materialien ohne Metall und unsere praktische Praxis-App ist am Handy unserer Patienten immer griffbereit", so Dr. Steffen Balz, Zahnarzt in Backnang in Baden-Württemberg, ganz in der Nähe von Stuttgart. https:// www.zahnarzt-backnang-mitte.de/

Zahngesundheit beeinflusst die gesamte Körpergesundheit

In der Medizin ist es längst kein Geheimnis mehr: Wenn ein Zahn schmerzt, dann kann sich dies auf die gesamte körperliche Gesundheit des Menschen auswirken. Mit traditionellen zahnärztlichen Methoden kommt man da nicht weit, wenn es darum geht, beim Patienten nicht nur die Zähne zu sehen, sondern ihn als Gesamtheit zu betrachten. Daher nimmt die ganzheitliche Medizin, in Kombination mit modernster Technik, mittlerweile auch in der Zahnheilkunde einen wesentlichen Stellenwert ein. "Denn nur durch eine ganzheitliche Betrachtungsweise von Körper und Zähnen kann ich als Zahnarzt die Gesundheit meiner Patienten nachhaltig unterstützen", so Dr. Steffen Balz.

Innovative Hightech-Zahnmedizin mit ganzheitlichen Therapiemethoden

In der Region Mittlerer Neckar im Rems-Murr-Kreis versuchte Dr. Steffen Balz von Beginn an, in seiner Praxis neue Wege zu gehen, um Patienten bei allen Zahnproblemen, die bestmögliche, vollumfängliche Unterstützung zu bieten. Dabei "gehört zu jedem Zahn auch ein Mensch", weiß Dr. Balz.

Demgemäß setzt man Tag für Tag alles daran, neuartige Hightech-Medizin mit ganzheitlichen Behandlungsmethoden in Einklang zu bringen. Sicherlich mag genau das auf den ersten Blick eher widersprüchlich erscheinen. Bei näherer Betrachtung ergibt sich aber ein klares und sehr transparentes Bild dieser Vorgehensweise. So geht es in der Zahnarztpraxis im Herzen von Baden-Württemberg nicht etwa darum, "hier und da ein Löchlein zu flicken" und den altbekannten Bohrer zu schwingen. Vielmehr geht es um die "Gesunderhaltung bzw. die langfristige Wiederherstellung des Gebisses und des gesamten Menschen".

Das Internet in der Tasche - die praxiseigene App für iPhone und Android

Die praktische Praxis-App soll dabei helfen, Klassisches mit Modernem zu verknüpfen. Alle Patienten können die App kostenlos nutzen und ganz einfach über Handy einen Termin zu vereinbaren oder sich über neuartige Behandlungsmethoden informieren, wie zum Beispiel die Umweltzahnmedizin, die Schnarchtherapie oder über schonende Wurzelbehandlungen. Insbesondere die Prophylaxe sowie die ganzheitliche Zahnmedizin sind Bereiche, über die sich interessierte Patienten vollumfänglich informieren können.

