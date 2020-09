Warren Buffett hat Zeit seines Lebens, bis auf eine Ausnahme, auf die Zeichnung von Neuemissionen verzichtet. Am Beispiel der Nikola (WKN: A2P4A9)-Aktie wird deutlich, warum. Sie erinnert an Zeiten des Neuen Marktes Ende 1999. Damals kamen mit den stark steigenden Kursen immer mehr Firmen zu Rekordbewertungen an den Markt, obwohl sie keine Substanz besaßen. Übertriebene Außendarstellung führt zu Vertrauensverlust Nikola scheint bisher ein ähnlich gelagerter Fall zu sein. Alles sah danach aus, als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...