Die Aktionäre der DIC Asset AG bleiben ihrem Investment treu: So hat das Immobilienunternehmen auch in diesem Jahr das Angebot der Aktiendividende mit einer Annahmequote von über 40% erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt werden 1.515.479 neue Stückaktien mit voller Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2020 ausgegeben, die am 29. September in die Depots der DIC-Asset-Aktionäre eingebucht werden. ...

