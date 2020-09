An der Wall Street hat sich die charttechnische Lage verbessert, doch im 4-Stunden-Chart sind die Indizes nach wie vor bärisch eingestellt. Technisch gesehen steht der Nasdaq 100 im direkten Vergleich zum S&P 500 besser dar, da der dreifache Boden, der in den letzten beiden Wochen ausgebildet wurde, zurückerobert wurde und der Index sich von dem am Freitag eingeleiteten Einbruch V-förmig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...