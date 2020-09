~ Kapital für die weitere globale Expansion, nachdem sich der Umsatz im Jahr 2020 vervierfacht hat

Beteiligung bestehender Investoren und mehrerer globaler Investoren

Servify, die Plattform für das Management des Gerätelebenszyklus, die mehrere OEM-Marken und deren Vertriebs- und Service-Ökosystem integriert, um eine hervorragende Kundendiensterfahrung zu bieten, gab heute bekannt, dass sie eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 23 Millionen USD aufgebracht haben. Diese Runde wurde von seinem bestehenden Investor Iron Pillar angeführt, einem auf Indien fokussierten Venture-Growth-Investor aus seinem kürzlich abgeschlossenen Top Up Fund.

Neben allen bestehenden Investoren wie Blume, Beenext und Tetrao SPF nahmen an dieser Finanzierungsrunde auch Fonds teil, die von Global Alternatives Investor 57 Stars, mehreren strategischen Investoren wie Sparkle Fund (ein Investmentarm von DMI Finance), SF Roofdeck Capital LLC (Investmentarm der Silicon Valley Investment Bank FT Partners), Go Ventures (Investmentarm von Go PLC, einem maltesischen integrierten Telekommunikationsunternehmen) und Madhu Kela Family Office verwaltet wurden. Der bestehende Venture Debt-Anbieter Trifecta Capital von Servify nahm ebenfalls an der Runde teil.

Sreevathsa Prabhakar, Gründer von Servify sagte: "Es ist sehr befriedigend, dass wir unsere Einnahmen im Jahr 2020 bis heute mehr als vervierfacht und auch in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen Mittel für die Expansion gesammelt haben. Dies stärkt unsere Überzeugung, dass wir ein global skalierbares, solides Geschäft aufgebaut haben, dem nicht nur große Marken, sondern auch die Investorengemeinschaft vertrauen."

Servify führt Geräteschutzprogramme für Apple, Samsung, OnePlus, Xiaomi, Nokia, Motorola, Airtel usw. aus und führt außerdem Geräteaustausch-/Rückkaufprogramme für Apple, Samsung und OnePlus über die autorisierten Vertriebskanäle aus. Servify hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien, und Niederlassungen in 8 Ländern. Servify beabsichtigt, die Mittel zu nutzen, um seine globalen Aktivitäten zu vergrößern und seine Technologieplattform weiter zu verbessern.

Anand Prasanna, Managing Partner bei Iron Pillar, fügte hinzu: "Servify ist ein einzigartiges Unternehmen, das aus Indien für globale Märkte aufgebaut wurde und nirgendwo vergleichbare Unternehmen hat. Ihre Software löst auch ein schwieriges Problem der Kundendiensterfahrung für wichtige Marken mit sehr hohen Standards. Wir sind sehr an einzigartigen Unternehmen interessiert, die sich mit schwierigen Problemen in sehr großen und globalen Märkten befassen, und freuen uns, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase weiterhin zu unterstützen. Die hervorragende Ausführung durch das Servify-Team in Kombination mit der differenzierten Technologieplattform hat trotz der Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid-19 zu einem beeindruckenden Wachstum des Unternehmens in diesem Jahr geführt."

Servify, die Plattform für das Management des Gerätelebenszyklus, integriert mehrere OEM-Marken und deren Vertriebs- und Service-Ökosystem, um eine hervorragende Kundendiensterfahrung zu bieten. Seit 2015 hat Servify mit Hauptsitz in Indien seine Reichweite in über 50 Ländern auf der ganzen Welt verbreitet. Partnerschaft mit über 50 Marken, darunter Top-Marken für mobile Geräte, Einzelhändler, Händler, Versicherer, Dienstleister und Netzbetreiber. Die Plattform unterstützt heute mehr als 3 Millionen monatliche Transaktionen. In nur 5 Jahren seines Bestehens wurden unter anderem bereits mehr als 43.000 Einzelhandelsstandorte verbunden und mehr als 16.000 Servicepartner integriert.

