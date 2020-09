Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Puma. Die Aktie gehört heute zu den stärksten Werten im MDAX. Das liegt vor allem an sehr starken Zahlen des Wettbewerbers Nike. Aber auch bei Puma selbst läuft es immer besser. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.