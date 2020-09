Berlin (ots) - Vor 100 Tagen hat die Bundesregierung die Corona-Warn-App vorgestellt.Die digitalpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion, Joana Cotar, zieht Bilanz:"Die Corona-Warn-App ist nichts weiter als ein teurer Flop. Nach zahlreichen Problemen, ausbleibenden Warnungen, ungenauen Messungen in Bus und Bahn und unzähligen Fehlermeldungen steht jetzt fest: Die App hat auch keinerlei Effekt auf die Eindämmung des Infektionsgeschehens und ist damit vollkommen überflüssig. Das sagt nicht nur die AfD, das bestätigen auch die Gesundheitsämter auf Anfrage. Genau darauf habe ich bereits Anfang Mai in einem Antrag hingewiesen: Es gibt keinen epidemiologischen Nutzen der Warn-App. Die Ergebnisse bleiben weit hinter den Erwartungen zurück.Seit der Einführung der App haben sich ca. 70.000 Menschen mit Covid 19 infiziert, nur 410 davon haben sich über den QR-Code in der App auch als infiziert gemeldet. Das RKI hat in dieser Zeit ca. 3.000 TeleTans ausgegeben, wie viele Infizierte sie tatsächlich genutzt haben, weiß keiner. Diese absurd niedrigen Zahlen zeigen jedoch deutlich, dass die hohen Download Zahlen, für die sich die Regierung feiern lässt, absolut keine Aussagekraft haben.68 Millionen EUR hat dieser Flop den deutschen Steuerzahler gekostet. Wäre die Regierung dem Antrag der AfD-Fraktion gefolgt, hätte man sich diese Ausgaben sparen können."Pressekontakt:Pressestelleder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel. 030 22757029Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130241/4714478