So schnell kann es gehen. Nicht mehr lange und schon bricht das letzte Drittel dieses ereignisreichen Jahres an. Für viele Menschen war es wahrscheinlich sogar etwas zu viel des Guten, was alles auf sie eingeprasselt ist. Denn das neuartige Coronavirus hat vieles in unserem Leben bis heute nachhaltig verändert. Auch die Börsen wurden von dem neuartigen Krankheitserreger nachhaltig beeinflusst. Doch wie wird es bis Ende des Jahres weitergehen? Kommt es zu einer Jahresendrallye im DAX? Und vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...