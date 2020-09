Steht der Börsencrash kurz bevor? Es scheint ganz so. Schließlich hat der DAX mal wieder die Marke von 13.000 Punkten geknackt. Diesmal nach unten. Mit einem Minus von rund 4 % wurden DAX-Investoren am Montag, den 21.09.2020, wieder daran erinnert, dass Aktien durchaus auch mal fallen können. Ja, auch um 4 % an nur einem einzigen Tag. So stark fällt der DAX normalerweise nicht so oft. Ein Tagesminus in der Höhe hat es in der Historie des deutschen Leitindex bisher nur 83-mal geben. War dieser rabenschwarze ...

