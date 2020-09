Mainz (ots) - Ein Auftrag führt Privatermittlerin Sophie (Alina Levshin) an die Moldau. Während ihrer Arbeit auf einem Flusskreuzfahrtschiff eröffnet sich ihr ein komplett neuer Blick auf ihr Leben. Das ZDF startet mit "Ein Sommer an der Moldau" am Sonntag, 27. September 2020, um 20.15 Uhr in die neue "Herzkino"-Saison. Der Film ist bereits ab Samstag, 26. September 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar und steht ein Jahr lang zur Verfügung.Neben Alina Levshin sind in weiteren Rollen Marko Cindric, Rudolf Kowalski, Franziska Walser, Ziva Marie Faske, Steve Windolf und viele andere zu sehen. Regie führte Sarah Winkenstette nach dem Drehbuch von Axel Melzener, Julia Nika Neviandt und Daniel Call.Eine romantische Flusskreuzfahrt auf der Moldau sieht anders aus: Als Privatermittlerin soll Sophie an Bord der "Svoboda" tätig werden. Die Großeltern (Franziska Walser, Rudolf Kowalski) der kleinen Katka (Ziva Marie Faske) hoffen, dass die Detektivin herausfinden kann, ob es dem Mädchen bei ihrem Vater Tomasz (Marko Cindric) wirklich gut geht. Dabei hatte Sophie den Auftrag schon abgelehnt - Kinder sind zurzeit so gar nicht ihr Thema. Doch als ihr Freund Florian (Steve Windolf) dann auch noch das Thema Familienplanung aufwirft, ergreift Sophie die Flucht. An der Moldau angekommen, entspricht Tomasz überhaupt nicht ihren Erwartungen: Er ist ein liebevoller Vater, der auf unkonventionelle Weise versucht, mit dem Tod seiner Frau umzugehen und für seine Tochter da zu sein. So lernt Sophie das Konstrukt Familie als etwas kennen, das ihr einen komplett neuen Blick auf ihr Leben gibt.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einsommerPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/ein-sommer-an-der-moldau"Herzkino" in der ZDFmediathek: https://herzkino.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4714489