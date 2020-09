München (ots) - Aber Hallöchen, auch das Netz ist infiziert - mit dem "Doofid-20"-Virus!Die Verdummung schreitet viral voran, doch unser Chef-Influenza pardon, Chef-Influencer und Virologe Dr. Oliver Kalkofe hat ein wirksames Gegenmittel parat. Soll wirklich helfen... vor allem gegen verschwurbelte Verschwörungstherorien und (noch) völlig unbekannte Wahrheiten.In seiner satirischen Sprechstunde "Kalkofes Mattscheibe: DAS SCHLIMMSTE AUS DEM INTERNET" am 25. September ab 20.15 Uhr auf TELE 5 geht Oliver Kalkofe gegen die Risiken und Nebenwirkungen aus dem World-Wide-Web des Wahnsinns vor.Konfrontationstherapie heißt das Zauberwort - also stark sein und hinschauen, zB beim demokratie-dystopischen Reichsbürger-Talk mit Xavier Naidoo und Eva Herman, der ungekürzt ehrlichen Pressekonferenz aus dem Superspreader-Schlachthof Tönnies oder krawallkritischen Corona-Kommentaren von Bild-Chef-Phrasendrescher Julian Reichelt. Wer ganz mutig ist, darf aber auch mit wütenden Teenies auf Tik Tok um die Wette heulen oder einfach mit zwei durchgeknallten Youtubern das komplette Alphabet durchfrittieren. Dem Irrsinn sind keine Grenzen gesetzt!Auch in diesen hochinfektiösen Zeiten lässt uns Oliver Kalkofe also nicht allein und versorgt uns mit medizinisch hochdosiertem Humor - denn KALKOFES MATTSCHEIBE ist und bleibt nun mal das beste und zuverlässigste intellektuelle Impfserum gegen die mediale Verblödung!"Kalkofes Mattscheibe: DAS SCHLIMMSTE AUS DEM INTERNET".Aus dem Netz auf die Mattscheibe.Am Freitag, 25. September.Ab 20:15 Uhr!Auf TELE 5.Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4714483