Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem es in der vergangenen Woche zu viel Aktivität auf dem Primärmarkt kam, ist es in dieser Woche bislang ruhig, berichten die Analysten der Helaba.Umso mehr würden sich die Umsätze auf das Sekundärmarkt-Segment konzentrieren. Angesichts der nach wie vor guten Verfassung, sowohl bei den Covereds als auch bei den SSAs könne aber davon ausgegangen werden, dass weitere Emittenten die aktuellen Rahmenbedingungen für neue Offerings nutzen würden, nicht zuletzt auch mit dem Wissen, dass die EZB als potenter Käufer bereitstehe. In der Woche zum 18. September habe sich der Bestand an Wertpapieren der Zentralbanken im Eurosystem im Rahmen der Ankaufprogramme APP und PEPP etwas stärker als zuvor (24,75 Mrd. EUR vs. 22,13 Mrd. EUR in der Vorwoche) auf 3.377,20 Mrd. EUR erhöht. ...

