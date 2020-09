Köln (ots) - Sie könnten unterschiedlicher kaum sein und haben doch alle ein gemeinsames Ziel: Die letzte Rose von Bachelorette Melissa zu ergattern! Vom Akrobaten bis zum Unternehmensberater, von der Sportskanone bis zum Spaßvogel - alle 20 Single-Männer sind für Melissa nach Kreta gereist - bereit, sich von ihr ordentlich den Kopf verdrehen zu lassen. Wir stellen die Kandidaten vor, die ab Mittwoch, 14. Oktober, 20.15 Uhr, bei RTL in der siebten Staffel von "Die Bachelorette" um Melissas Herz kämpfen:Adriano (35), Unternehmer aus Düsseldorf: "Die Spießer können einpacken!"Alex Gérard (31), Fremdsprachenkorrespondent aus Berlin: "Wenn es um Dating geht, bin ich wie ein Späti in Berlin: immer offen."Alexander (24), Geschäftsführer einer Medien- und Marketingagentur aus Essen: "Es ist hier wie im Teamsport: Man kann gut miteinander klarkommen, aber auf dem Platz spielt man gegeneinander."Angelo (34), Sozialpädagoge aus Heidenheim an der Brenz: "Ich verliebe mich schnell und mit allem was ich habe."Christian (33), Akrobat aus Berlin: "Ich kann gut nerven."Daniel B. (34), Wirtschaftsingenieur & Blogger aus Weiden in der Oberpfalz: "Ich möchte das alles aus einem höheren Bewusstsein betrachten und gleichzeitig der Liebe eine Chance geben."Daniel G. (28), Maschineneinrichter aus Paderborn: "Ich will eine Frau, die auch mal auf den Tisch haut."Daniel H. (24), Student aus Wien: "Bis ich mich verliebe braucht es einiges."Daniel M. (31), Musikmanager & Content Creator aus Berlin: "Mein Herz ist mindestens so groß wie mein Bauch."Emre (30), Barkeeper aus München: "Ganz Deutschland wird mich feiern!"Florian (27), Personaltrainer und Ernährungsberater aus Köln: "Es wäre langweilig, wenn 19 Loser neben mir stehen würden - Ich will schon ein bisschen kämpfen."Ioannis (30), Servicetechniker aus Viersen: "Ich brauche eine Frau, die mir Grenzen setzt."Leander (22), Geschäftsführer aus Aachen: "Ich werde sie nicht überrumpeln, kann aber auch aktiv sein."Manuel (25), Fitnesstrainer aus Kassel: "Alle Frauen sind Traumfrauen - Man(n) muss nur die richtige für sich finden."Maurice (25), Fitness- und Gesundheitstrainer aus Neuruppin: "Eifersucht gehört dazu."Moritz (31), Unternehmensberater aus Darmstadt: "Am wichtigsten ist mir immer ich selbst zu sein."Patrick (29), Personal- und Fitnesstrainer aus München: "Die anderen Männer sind für mich keine Konkurrenz."Rouven (31), Friseurmeister aus Stuttgart: "Meine Traumfrau sollte so sein wie ich - nur in weiblich."Saverio (35), Verkaufsberater im Außendienst aus Waiblingen: "Happy Bachelorette, happy me!"Sebastian (33), Triebwerkstechniker aus Hamburg: "Ich habe das gewisse Etwas!"Zwischen diesen Männern muss sich Bachelorette Melissa entscheiden. Wer kann überzeugen und bekommt die letzte Rose? Diese wird bei "Die Bachelorette - Das große Finale" in Folge 8 vergeben, bevor Frauke Ludowig zum Abschluss der siebten Staffel die Ereignisse Revue passieren lässt. Neben Melissa und ihrem Auserwählten kommen auch die Männer zu Wort, die in der aktuellen Staffel für besondere Momente und ordentlich Gesprächsstoff gesorgt haben.Für TVNOW-Premiumkunden sind die Folgen jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar.Fotos und Dossiers zu den einzelnen Herren finden Sie hier in unserem Media Hub: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Die-Bachelorette-00019/Für die Zuschauer gibt es alle Infos und Videos rund um Melissa und "Die Bachelorette" wieder exklusiv bei RTL.de, auf dem offiziellen Instagram-Account (bachelor.rtl) und auf der offiziellen RTL-Facebook-Seite von "Die Bachelorette".Pressekontakt:Natalie BarmscheidtRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 456 74413natalie.barmscheidt@mediengruppe-rtl.deLeyla KarsakRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 456 74233leyla.karsak@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4714531