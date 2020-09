Die Ökonomen der Credit Suisse halten weiterhin an ihrem mittelfristigen EUR/CHF Ziel von 1,1000 fest. Kurzfristig sehen sie nach der Sitzung der Nationalbank am Donnerstag einige leichte Abwärtsrisiken, gefolgt von einem gewissen Aufwärtsdruck, der mit dem Referendum am kommenden Sonntag zusammenhängt. Wichtige Zitate "Es ist unserer Ansicht nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...