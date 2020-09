Schaffen wir etwas gleich zu Beginn aus dem Weg: Ewigkeit ist eine sehr lange Zeit und es scheint fast unaufrichtig, dies zu suggerieren. Um ehrlich zu sein, niemand weiß, was morgen oder in einem Jahr passieren wird, geschweige denn in fünf oder zehn Jahren - oder für immer. Dennoch hat Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2B), gesagt: "Unsere Lieblings-Haltedauer ist die Ewigkeit." Und angesichts seiner beneidenswerten Erfolgsbilanz gibt es Schlimmeres, als seinem Beispiel zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...