NVIDIA (WKN: 918422) stimmte in dieser Woche dem Kauf von Chip-Designer ARM von der SoftBank Group (WKN: 891624) in einem 40 Mrd. US-Dollar schweren Deal zu. Dieser Deal wird ARMs Internet of Things (IoT)-Servicegruppe nicht einschließen, die in neue Einheiten innerhalb der SoftBank ausgegliedert wird. NVIDIA wird SoftBank zunächst 21,5 Mrd. US-Dollar in Aktien und 12 Mrd. US-Dollar in Cash zahlen. NVIDIA wird weitere 1,5 Mrd. US-Dollar in Aktien an die Mitarbeiter von ARM ausgeben. Dann wird es ...

