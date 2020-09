Der weltgrößte Sportartikelkonzern Nike hat dank eines boomenden Online-Geschäfts in der Coronakrise die Trendwende geschafft. Der Umsatz schrumpfte im ersten Quartal 2020/21 (per Ende August) nur marginal auf 10,6 Milliarden Dollar, weil das Geschäft im Internet um 82 Prozent nach oben schnellte, wie der größere Adidas-Konkurrent in der Nacht...

