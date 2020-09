Laut einem Insider steht sein Name auf der "Shortlist" für die Nachfolge von Urs Rohner, wie der Finanzblog "Inside Paradeplatz" am Mittwoch schrieb.Die Suche liege erstaunlicherweise nicht bei Verwaltungsratspräsident Rohner, heisst es in dem Bericht weiter. Es sei Roche-Chef Severin Schwan - "Lead Independent Director" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...