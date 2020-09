Adyen überzeugt durch glänzende Geschäftsaussichten - auch dank Wirecard

Die Aktie von Adyen (WKN: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182) gehörte im laufenden Jahr zu den absoluten Börsen-Highflyern, und ein Ende des Höhenflugs ist nicht in Sicht. So kletterten die Papiere des niederländischen Zahlungsabwicklers am Mittwoch wieder einmal auf einen neuen historischen Höchststand.

Indexaufstieg

Für Kursauftrieb sorgte in den vergangenen Tagen unter anderem ein Indexaufstieg. Seit Montag, den 21. September, ist Adyen im wichtigen europäischen Börsenindex EuroStoxx 50 vertreten. In diesem Barometer sind 50 der größten börsengehandelten Aktiengesellschaften der Eurozone enthalten.

Der Aufstieg in den EuroStoxx 50 bedeutet für Adyen jetzt nicht nur mehr Prestige, sondern auch zusätzliche Unterstützung für den Aktienkurs. Denn börsengehandelte EuroStoxx-50-Fonds (ETFs) müssen Adyen nun in ihre Portfolios mitaufnehmen, was für starken Kaufdruck auf die Aktie sorgen dürfte.

Erfolgsgeschichte

Der Aufstieg des Fintechs (Kürzel für Finanz-Technologie) Adyen ist bisher eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen ging erst 2018 an die Börse mit einem Ausgabepreis von 240 Euro. Bis zum Ausbruch der Corona-Krise konnte sich der Kurs beinahe vervierfachen und markierte im Februar einen Höchststand bei 895 Euro.

