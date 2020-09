Original-Research: SBF AG - von Montega AG



Akquisition von LUNUX erweitert SBFs Produktportfolio sinnvoll und bedeutet Meilenstein für Expansionspläne



SBF hat vorgestern mit dem Vertragsschluss zum Erwerb der LUNUX GmbH einen entscheidenden Schritt bei den avisierten Expansionsbestrebungen verkündet.

Übernahme erfolgt aus Insolvenzverfahren heraus: Die als Asset Deal strukturierte und durch Fremdkapital finanzierte Akquisition (Kaufpreis MONe: 3-4 Mio. Euro) steht aufgrund eines Insolvenzverfahrens bei LUNUX noch unter dem Vorbehalt der zeitnahen Umsetzung von Personalabbaumaßnahmen sowie der formellen Zustimmung des Gläubigerausschusses und des Insolvenzverwalters, die in Kürze erfolgen sollen. So hatte das zuletzt defizitäre Target (kumulierter Jahresfehlbetrag 2017 + 2018: ca. 4,2 Mio. Euro) im April einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung wegen unmittelbar drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt. Demnach war die Finanzierung der Gesellschaft durch die Verluste der letzten Jahre und zusätzliche Einbußen durch die 'Coronakrise' nicht mehr sichergestellt. Die eingetretene Schieflage hat SBF somit eine Übernahme zu u.E. günstigen Konditionen ermöglicht. Dementsprechend fällt die Bewertung mit einem EV/Umsatz 2020e von rund 0,2 bis 0,3x bzw. einem EV/EBITDA 2022e von etwa 0,8 bis 1,0x attraktiv aus.



Strategisch guter Fit dank komplementärer Produktpalette: Als Spezialist für Innen- und Außenbeleuchtungen mit Fokus auf modernen LED-Technologien bietet LUNUX ein umfangreiches Produktportfolio für zahlreiche Branchen. Relevante Kunden kommen etwa aus den Bereichen Industrie, Logistik, Architektur, Einzelhandel (u.a. Lebensmittel und Fashion) und Energieversorgung (u.a. Tankstellen). Auch Betreiber von Parkhäusern und Kommunen (Straßen- / Stadtbeleuchtung) zählen zu den Auftraggebern ebenso wie die Deutsche Bahn, für die LUNUX u.a. Lösungen für Bahnsteige und -übergänge, Gleisfelder und unterirdische Verkehrsanlagen liefert. Die Integration stellt u.E. somit eine sinnvolle Erweiterung von SBFs Technologiekompetenz und Produktpalette dar und ermöglicht dem Konzern, den Kundenstamm im Geschäft der Beleuchtungslösungen spürbar zu erweitern.

Strukturelle Neuordnung dürfte Wachstum und Profitabilität fördern: Die Übernahme des Geschäftsbetriebs erfolgt über die neu gegründete Lunux Lighting GmbH als operative Tochter der SBF AG, innerhalb derer der Vorstand die bereits identifizierten Maßnahmen zur Sanierung und operativen Neuausrichtung in den kommenden Monaten umsetzen wird. In Anbetracht einer Konsolidierung ab Oktober rechnen wir für das aktuelle Jahr mit einem Umsatzbeitrag von rund 1,5 Mio. Euro bei einem negativem EBIT. Nach der intensiven Restrukturierungsphase in 2020/2021 (MONe: 15,0 Mio. Euro Umsatz in 2020 und 16,5 Mio. Euro in 2021 vs. ca. 24,0 Mio. Euro in 2019) dürfte die 'neue' LUNUX u.E. in der Lage sein, ab 2022 ein jährliches Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bei einer Margenausweitung auf das aktuelle Konzernlevel (EBITDA-Marge: ca. 20-22%) zu realisieren.

Fazit: Mit dem Erwerb von LUNUX hat SBF sein Produktportfolio um eine komplementäre Säule ergänzt und stößt als Konzern in eine neue Größenordnung vor. Wir haben unsere Schätzungen hinsichtlich der zu erwartenden Beiträge des Targets angepasst, woraus ein deutlich erhöhtes Kursziel von 13,00 Euro (zuvor: 8,00 Euro) resultiert. Folglich heben wir unser Rating auf 'Kaufen' (zuvor: 'Verkaufen').







