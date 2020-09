Die Tesla-Aktie präsentiert sich heute deutlich schwächer - aktuell geht es um rund 6% in den Keller. Dennoch können sich Tesla-Aktionäre seit Jahresstart 2020 immer noch über einen sensationellen Kursgewinn in Höhe von 379% freuen und in der 1-Jahres-Betrachtung steht ein Plus von 751% auf der Tesla-Anzeigetafel. Tesla zählt damit zu den größten Überfliegern am Markt,...

Den vollständigen Artikel lesen ...