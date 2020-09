Nach dem Hype über Teslas Batteriepläne haben die Ankündigungen von Konzernchef Elon Musk die Begeisterung etwas abklingen lassen. Auf dem mit Spannung erwarteten "Batterietag" des Elektroautopioniers kündigte Musk am Dienstagabend (Ortszeit) am Firmensitz in Fremont/Kalifornien an, den Preis der relativ teuren Elektroautos durch technischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...