Bonn (www.anleihencheck.de) - Beobachter rechnen damit, dass der Indexanbieter FTSE Russell morgen bei seiner halbjährlichen Überprüfung des wichtigen World Government Bond Index (WGBI) grünes Licht für die Aufnahme von chinesischen Staatsanleihen geben wird, so die Analysten von Postbank Research.Der Aufnahmeprozess in den WGBI starte voraussichtlich im September 2021 und erstrecke sich über einen Zeitraum von 20 Monaten. Am Ende würden chinesische Anleihen vermutlich eine Indexgewichtung von etwa sechs Prozent erlangen. Konservative Schätzungen würden im Zuge der stufenweisen Inklusion von Zuflüssen in den chinesischen Anleihenmarkt in Höhe von 60 bis 90 Milliarden US-Dollar ausgehen. Weitere Zuflüsse könnten folgen, wenn andere Indexanbieter nachziehen würden. Aktive Fonds würden sich schon in Stellung bringen und so könnte der drittgrößte Anleihemarkt der Welt bereits jetzt von der Inklusion profitieren. (23.09.2020/alc/a/a) ...

