Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Geldwäsche-Enthüllungen durch die FinCEN Files belasten das Vertrauen in den Bankensektor stark und beherrschen das Marktgeschehen vorerst weiterhin, berichten die Analysten der Helaba.Bis das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Wirksamkeit der Geldwäschebekämpfung wiederhergestellt sei, dürfte einige Zeit vergehen. Bis dahin würden die Gewinnerwartungen wohl durch potenzielle Strafzahlungen und mögliche neue Vorgaben gegen Geldwäscher beeinträchtigt sein. Dementsprechend bleibe das Sentiment und das Vertrauen in den Sektor verstärkt belastet. ...

