Unterföhring (ots) -23. September 2020. "Wir werden ganz lässig mit Kompetenz, Wissen,Nahbarkeit und Leidenschaft überzeugen", gibt sich Yvonne Catterfeldvor dem Start der zehnten Staffel von "The Voice of Germany"selbstbewusst, an der Seite von Stefanie Kloß die besten Talente insTeamStefanieYvonne zu holen. "Wir sind keineHonig-ums-Maul-Schmierer!", unterstreicht Stefanie Kloß die Worteihrer Team-Partnerin und ergänzt augenzwinkernd: "Im Gegensatz zumanchen Herren in der Runde versprechen wir weder Jacuzzi nochChampagner noch das Finalticket."Gewinnen die beiden Damen mit dieser Taktik die besten Talente fürsich? Oder setzt sich die geballte Ladung Testosteron an den dreianderen Buzzern durch? Wer hat bei den Blind Auditions derTVOG-Jubiläumsstaffel (ab 8. Oktober auf ProSieben und 11. Oktoberin SAT.1, jeweils 20:15 Uhr) die besten Argumente? Neben Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld wollen Nico Santos, MarkForster und der Doppelstuhl Samu Haber und Rea Garvey von ihrenQualitäten als Coaches überzeugen. Nico Santos sieht seinen eigenen,noch frischen, Werdegang klar als Vorteil bei seinem TVOG-Debut aufdem roten Stuhl: "Das, was ich gelernt habe, und die Tipps, die ichbekommen habe, kann ich jetzt umsetzen." Routinier Mark Forsterhingegen will mit seiner zehnfachen Teilnahme bei allen drei Formatenaus dem "The Voice"-Kosmos punkten, gesteht aber lachend: "Amallerliebsten wäre mir, wenn die anderen aufgeben und die Talenteeinfach zu mir kommen würden." Aufgeben? Nicht bei Rea Garvey: "Esmacht einfach Spaß, sich mit jemandem zu battlen, der einem Kontragibt", freut sich der Ire vor dem Start der Blind Auditions auf denWettbewerb um die besten Talente, betont aber mit Blick auf dieanderen Coaches: "Der Respekt zwischen uns ist groß." An seiner Seitefiebert Samu Haber auf dem finnisch-irischen Doppelstuhl dem einenAugenblick entgegen: "Für mich kommt der beste Teil, wenn ein Talenteinen Vierer-Buzzer hat. Die Talente fühlen sich, als ob ihnen dieWelt gehöre, und die Coaches machen sich bereit für den Coach-Fight.Das ist einfach der coolste Moment für mich, egal was danachpassiert." Die kompletten Interviews mit den Coaches finden Sie unter http://presse.prosieben.de/TVOG2020/CoachesModeriert wird "The Voice of Germany" von Thore Schölermann undAnnemarie Carpendale. Annemarie Carpendale vertritt Lena Gerckewährend ihrer Babypause. Produzent ist Talpa Germany im Auftrag vonSAT.1 und ProSieben. "The Voice of Germany" ab 8. Oktober jeweils um 20:15 Uhr donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn.