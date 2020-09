Varta-Discount-Calls mit 56%-Seitwärtschance in 3 Monaten

Vor einigen Wochen eilte die Varta-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55) noch von einem Allzeithoch zum nächsten. Am 3.9.20 fand der Höhenflug beim Allzeithoch von 138,70 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt. Nach dem Kursrutsch auf bis zu 108,80 Euro (21.9.20) konnte sich die Aktie in den vergangenen Tagen wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 120 Euro erholen.

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass sich die sehr schwankungsfreudige Varta-Aktie in den nächsten Monaten tendenziell eher positiv entwickeln wird, könnte ein Investition in Discount-Calls interessant sein. Mit Discount-Calls finden Anleger nicht nur bei einem steigenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder fallenden Kurs der Varta-Aktie interessante Renditechancen vor.

Discount-Call mit Cap bei 110 Euro

Der HVB-Discount-Call auf die Varta-Aktie mit Basispreis bei 100 Euro, Cap bei 110 Euro, BV 1, Bewertungstag16.12.20, ISIN: DE000HR1APL4, konnte beim Aktienkurs von 120,55 Euro mit 6,42 Euro gekauft werden. Wenn die Aktie am 16.12.20 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (110 Cap - 10 Basispreis), im konkreten Fall mit 10 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in weniger als drei Monaten bei einem bis zu 8,75-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 55,76 Prozent (=225 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 106,42 Euro wird der Schein mit seinem Kaufpreis von 6,42 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 100 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 100 Euro

Für Anleger mit etwas höherem Sicherheitsbedürfnis könnte auch der HVB-Discount-Call mit Basispreis bei 95 Euro, Cap bei 105 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.12.20, ISIN: DE000HZ5J5A1, interessant sein, den Anleger beim Aktienkurs von 102,55 Euro mit 3,68 Euro kaufen konnten.

Da dieser Schein in drei Monaten mit 5 Euro zurückbezahlt wird, wenn die Varta-Aktie am 16.12.20 auf oder oberhalb des Caps notiert, ermöglicht er eine Rendite von 35,87 Prozent (=145 Prozent pro Jahr), wenn die Varta-Aktie an diesem Tag auf oder oberhalb des Caps von 100 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Varta-Aktien oder von Hebelprodukten auf Varta-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de