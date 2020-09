HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Symrise nach einer Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Die Neuerungen des Herstellers von Duft- und Aromastoffen hätten wieder Fahrt aufgenommen, schrieb Analyst James Targett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weil die Forscher weiterhin in den Laboren gearbeitet hätten, seien die Forschung und Entwicklung neuer Produkte aber ohnehin nie abgerissen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 08:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

SYMRISE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de