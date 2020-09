HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr nach einer Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer mit dem Schwerpunkt Automobilfertigung habe sich hinsichtlich des Erreichens der Margenziele gänzlich überzeugt gezeigt. schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter Berufung auf Aussagen des Finanzchefs Dietmar Heinrich./bek/ag



ISIN: DE0005565204

