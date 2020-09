Das einzige Match-3-Puzzle-Spieleset unter den originalen Harry-Potter-Büchern und -filmen liefert magische Puzzlespiele für Mobilgeräte

Heute gab Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führendes Unternehmen für interaktive Unterhaltung, bekannt, dass sein Match-3-Spiel für Mobilgeräte Harry Potter: Puzzles Spells offiziell auf dem Markt erhältlich ist und sein Verkauf weltweit begonnen hat. Das Spiel, das offiziell von Warner Bros. Games lizenziert wird und unter dem Portkey Games Label veröffentlicht wurde, ist zum kostenlosen Herunterladen auf Android und iOS-Geräte sowie über Amazon Kindle und Facebook erhältlich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200923005149/de/

Zynga Launches Harry Potter: Puzzles Spells Worldwide (Photo: Business Wire)

"Als die Harry-Potter-Serie in den Kinos zu laufen begann, war dies einer der seltenen Momente, zu denen jeder das selbe Buch las, über den selben Film sprach und man zusammenkam, um sich über die gemeinsamen Harry-Potter-Erlebnisse zu unterhalten", sagte Yaron Leyvand, Senior Vice President von Casual Games bei Zynga. "Harry Potter: Puzzles Spells erkennt die Verbindung der Fans zur Serie mit einem Spiel für Mobilgeräte an, das von den unvergesslichen Augenblicken und den freudigen Blüten der Zauberwelt durchzogen ist, die weltweit von gefesselten Zuschauern verfolgt wurden. Das Feedback nach Einführung in kleinerem Umkreis war ausgezeichnet und wir können es kaum erwarten, dass die Fans weltweit damit spielen."

"Spiele für Mobilgeräte waren niemals beliebter oder wichtiger als jetzt. Die Menschen spielen zur Unterhaltung, zur Entspannung und weil sie damit eine zusätzliche Quelle für Zufriedenheit und Anbindung gefunden haben", sagte Bernard Kim, President of Publishing bei Zynga. "Mit Harry Potter: Puzzles Spells werden die Fans in die Magie, die Puzzles und Wunder der Serie eintauchen und Clubs gründen, um mit anderen Fans der Zauberwelt zusammenzuarbeiten und sich mit ihnen zu verbinden."

In Harry Potter: Puzzles Spells gehen die Spieler ein Match-3-Abenteuer ein, in dem es von Zaubersprüchen, humorvollen Episoden, Farben und Charakteren der Harry-Potter-Serie nur so wimmelt. Mit dem Soundtrack und den Voiceover-Aufnahmen aus den originalen Harry-Potter-Filmen verfolgen die Fans eine authentische, mobile Neuerzählung von Harry Potters Reise durch die Zauberwelt nach. Indem sie sich, je weiter sie vorankommen, Zaubersprüche und spezielle Boni verdienen, lösen die Spieler Match-3-Puzzles, die mit springenden Schokoladefröschen, mit flatternden Schlüsseln mit Flügeln, mit kämpfenden Zauber-Schachfiguren und weiteren Hindernissen und Gegenständen versehen sind. Zwischen den farbigen Puzzleteilen werden die Spieler mit kultigen Szenen aus der Erzählung belohnt, so zum Beispiel mit Harrys Reise im Hogwarts Express, Hagrids magischen Figuren und dem Ausschnitt, in dem Hermine den Wingardium-Leviosa-Schwebezauber spricht.

Ihre magischen Kräfte aufbauend, verdienen die Spieler Zaubersprüche, einfache Zauberkünste und Erfahrungspunkte, wenn sie weiter fortschreiten und ihre Begabungen und Persönlichkeiten im Spiel auf eine höhere Stufe entwickeln. Spieler können sich auch starke Belohnungen verdienen, indem sie sogenannte Tagesereignisse (Daily Events) abschließen, die sich auf eine Vielzahl von Momenten aus der Harry-Potter-Serie beziehen. Im Geist der Kameradschaft und des freundlichen Wettbewerbs von Hogwarts können sich Spieler zusammenschließen oder Clubs mit anderen Fans gründen, um gemeinsam an Puzzle-Strategien zu arbeiten, ihre Leben mitzuteilen und in exklusiven Club Events um Preise zu wetteifern.

In den nächsten sieben Tagen werden Spieler, die das Spiel für ihr Android- oder iOS-Gerät herunterladen, umgehend ein Willkommenspaket erhalten. Es enthält Spielgold, Extraleben und spezielle Quidditch-Brillen, um ihre virtuellen Figuren individuell auszustatten.

Harry Potter: Puzzles Spells ist auf iOS- und Android-Geräten weltweit sowie auf Amazon Kindle und Facebook spielbar. Weitere Einzelheiten dazufinden Sie auf der Webseite des Spiels unter www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Für weitere Informationen und die Möglichkeit zur Vernetzung mit anderen Fans folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.

Zur Unterstützung von stillen und Video-Einlagen besuchen Sie http://bit.ly/HPPuzzlesSpells_WWL

Über Zynga

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute haben mehr als eine Milliarde Menschen in Zynga-Franchises gespielt, darunter CSR RacingTM, Empires PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon Blast, Toy Blast, Words With FriendsTM und Zynga PokerTM. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und Mobilgeräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Über Warner Bros. Games

Warner Bros. Games, eine Geschäftseinheit von Warner Bros. Home Entertainment, Inc., ist ein erstklassiger, weltweit tätiger Publisher, Entwickler, Lizenzgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsangeboten auf sämtlichen Plattformen, darunter Konsolen-, Handheld-, Handy- und PC-Spiele, die sowohl intern als auch von Dritten entwickelt wurden. Zusätzliche Informationen über Warner Bros. Games finden Sie unter https://www.wbgames.com/.

Über Portkey Games

Portkey Games von Warner Bros. Games ist das Spiele-Label, das sich der Schaffung von neuen Erlebnissen in der Zauberwelt auf Mobilgeräten und in Videospielen widmet, bei denen die Spieler in den Mittelpunkt ihrer eigenen, von den Originalgeschichten von J.K. Rowling inspirierten Abenteuer rücken. Portkey Games bietet den Spielern Gelegenheit, ihre eigenen Entscheidungen hinsichtlich des Spielablaufs zu treffen und mit den Schauplätzen der Zauberwelt auf neue und einzigartige Weise in Verbindung zu treten. Das Label wurde entwickelt, um Spielern und Fans neue Spielerlebnisse zu bieten, die ihnen erlauben, direkt in die Magie der Zauberwelt einzutauchen, wo sie ihre eigene zauberhafte Geschichte schreiben können.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, u. a. im Zusammenhang mit dem Namen, dem Veröffentlichungszeitplan und Einzelheiten zum Spielablauf, und eine zeitlich begrenzte Promotion in Harry Potter: Puzzles Spells. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "Aussicht", "prognostiziert", "geplant", "beabsichtigen", "wird", "davon ausgehen", "glauben", "Ziel", "erwarten" sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Das Erreichen oder der Erfolg der Angelegenheiten, auf die sich solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, ist mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da sie auf den Informationen beruhen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sind oder werden ausführlicher in unseren öffentlichen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") beschrieben, von denen Kopien auf unserer Website für Investorenbeziehungen unter http://investor.zynga.com oder auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov erhältlich sind.

ZAUBERWELT, HARRY POTTER Verlagsrechte J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES SPELLS, PORTKEY GAMES, ZAUBERWELT und Figuren, Namen sowie damit verbundene Markenzeichen aus HARRY POTTER: und Warner Bros. Entertainment Inc. Zynga Inc. Alle Rechte vorbehalten.

WB SHIELD: und Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200923005149/de/

Contacts:

Dana Whitney

dwhitney@zynga.com