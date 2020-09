DGAP-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Personalie

Wacker Neuson SE erweitert Vorstand



23.09.2020 / 12:00

Wacker Neuson SE erweitert Vorstand Felix Bietenbeck übernimmt neugeschaffene Position des COO

Vorstand wird von drei auf vier Positionen vergrößert München, 23. September 2020 - Der Aufsichtsrat der Wacker Neuson SE hat Felix Bietenbeck zum 1. Oktober 2020 als viertes Mitglied in den Vorstand berufen. Herr Bietenbeck übernimmt die neugeschaffene Position des Chief Operations Officer (COO). Mit der Erweiterung des Vorstands reagiert der Aufsichtsrat auf das hohe Wachstum der vergangenen Jahre. "Mit unserem Portfolio an innovativen Baugeräten und Kompaktmaschinen sind wir in den letzten Jahren stark gewachsen. Wir freuen uns, mit Herrn Bietenbeck eine international erfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise im Bereich Operations für die Wacker Neuson Group gewonnen zu haben. Durch die Erweiterung des Vorstandes tragen wir den zunehmenden Führungs- und Organisationsaufgaben Rechnung, um die Chancen für unser Geschäft optimal zu nutzen", erläutert Hans Neunteufel, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wacker Neuson SE. Felix Bietenbeck (55) blickt auf eine erfolgreiche internationale Karriere im Continental-Konzern zurück. Zuletzt trug er als Executive Vice President Verantwortung für den Geschäftsbereich Vehicle Dynamics mit rund 10.000 Mitarbeitern und mehr als 20 Produktions- und Entwicklungsstandorten. Zuvor war er bei Continental in verschiedenen Positionen mit Stationen in China, Mexiko und Deutschland tätig und gestaltete dabei sowohl Wachstums- als auch Restrukturierungsphasen erfolgreich mit. Mit Herrn Bietenbeck vergrößert sich der Vorstand der Wacker Neuson SE auf vier Mitglieder. Martin Lehner (CEO) hatte im September 2017 zusätzlich zu seiner Rolle als CTO und COO auch den Vorstandsvorsitz übernommen. Ab Oktober wird Herr Bietenbeck die Position des COO übernehmen, während sich Herr Lehner noch fokussierter auf die strategische Ausrichtung der Gruppe sowie die weitere Stärkung der Innovationskraft konzentrieren wird. Die Zuständigkeitsbereiche von Alexander Greschner (CSO) und Wilfried Trepels (CFO) bleiben unverändert. "Ich freue mich über die Berufung von Felix Bietenbeck, der unser Unternehmen mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Know-how bereichern wird. Die Erweiterung des Vorstands stellt einen wichtigen Schritt bei der internen Umstrukturierung unserer Gruppe dar, an der wir seit einigen Monaten arbeiten. Dabei wollen wir unsere Organisation noch näher an den Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten, redundante Strukturen auflösen, Berichtslinien straffen und vor allem noch deutlich innovativer werden", ergänzt Lehner.



Ansprechpartner:

Christopher Helmreich

Head of Investor Relations

Wacker Neuson SE

Preußenstraße 41

80809 München

Tel.: +49 - (0)89 - 354 02 - 427

christopher.helmreich@wackerneuson.com

www.wackerneusongroup.com



Über die Wacker Neuson Group:



Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.500 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2019 lag der Umsatz bei 1,9 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet die Gruppe ihren Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

