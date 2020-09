Aktionäre vom norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment befindet sich auf Talfahrt - heute geht es um über 4% in den Keller. Damit summiert sich der Kursverlust in den vergangenen zwei Wochen auf rund 25%. Doch wie geht es jetzt weiter mit der Aktie des norwegischen Konzerns mit Sitz in Oslo? Das ist die entscheidende...

Den vollständigen Artikel lesen ...