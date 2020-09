Hamburg (ots) - Warum nicht in diesem Jahr anstatt Socken und Krawatten ein Noten-Abonnement unter den Weihnachtsbaum legen? Der neu gegründete AURIO Musikverlag bietet Geschenk-Abonnements mit Noten für Klavier, Violine, Cello, Flöte, Klarinette und Gitarre an. Das Angebot richtet sich an alle, die ein Instrument spielen. "Wir überraschen unsere Abonnenten jeden Monat mit einem neuen Stück und musikalischen Inspirationen zum Spielen, Unterrichten und Konzertieren", sagt Sebastian Gabriel, Pianist und Gründer des AURIO Musikverlags.Mit AURIO hat Sebastian Gabriel den Musikverlag neu erfunden: Alle vier Wochen verschickt er seine Editionen an die Abonnenten und beliefert sie auf diese Art regelmäßig mit frischem Repertoire für ihr Instrument. Die Noten-Editionen sind als schön gestaltete Printausgabe oder digital als PDF erhältlich. Dazu bietet der Verlag kostenfreie Hörbeispiele, Video-Tutorials als Übungshilfen, fertig eingerichtete Stimmen für Kammermusik, Informationen zu den Stücken und Interviews mit international bekannten Künstlern wie Nicolas Altstaedt, Yaara Tal oder Milos an. "Renommierte Solisten liefern uns regelmäßig Empfehlungen für Werke, die ihnen am Herzen liegen und die sie mit unseren Abonnenten teilen möchten. Durch uns entdecken die Abonnenten immer wieder neue Werke von unbekannten Komponisten, die auch für Hobbymusiker gut spielbar sind."Die AURIO Noten-Editionen sind liebevoll gesetzt, modern gestaltet und entsprechen in jeder Hinsicht den hohen Anforderungen von Musikern. Die Print-Editionen werden auf einem von japanischer Papierkleidung inspirierten Naturpapier gedruckt, das Sebastian Gabriel aus mehr als 600 Papiermustern ausgewählt hat. Die Editionen erscheinen auf deutsch und englisch und können weltweit abonniert werden.www.aurio-verlag.de (http://www.aurio-verlag.de)Pressekontakt:BERMBACH COMMUNICATIONSBettina BermbachMail: bb@bermbachcom.deTelefon: + 49 40 41 35 58 16Mobil: + 49 170/8350589www.bermbach-communications.deOriginal-Content von: AURIO Musikverlag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148443/4714786