Auf der Dmexco hat Tarek Müller, Co-Founder des Bekleidungsversenders About you, über die Herausforderungen gesprochen, die die Coronakrise an den Handel stellt. Für ein Handelssegment sieht es besonders düster aus.Tarek Müller, Co-Founder von About you, ist einer der Manager im Onlinehandel, auf die die Branche besonders schaut. Mit About you betreibt er eines der erfolgreichsten deutschen Handelsunternehmen im Onlinehandel - in einer extrem schnelllebigen Branche mit kurzen Produktzyklen. "Bekleidung war dadurch in der Coronakrise extrem schwierig zu steuern, viele unserer Erfahrungswerte funktionierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...